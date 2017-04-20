Ertelenen Planlı Kesintiler Gerçekleşiyor

Referandum nedeniyle elektrik kesintisine yol açmamak için ertelenen bakım ve onarım çalışmaları yeniden başlarken, planlı kesintiler de yaşanıyor. Dicle Elektrik Dağıtım, 22-23 Nisan günü primer panolarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Şanlıurfa karayolundaki mazı mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.



Enerji şirketinden yapılan duyuruda, "22-23 Nisan 2017 tarihinde TM-4 fider 14 yağsan grubundan beslenen Erdem Plastik, Halis Un, Oto Galericiler ve Toyota Serap Gözeli çıkışlarında Müşteriler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan primer pano çalışmalarından dolayı 09: 00 - 17: 00 saatleri arasında Şanlıurfa yolu 10. kilometre üzerinde bulunan fabrikalarda elektrik kesintisi yaşanacaktır" denildi. - DİYARBAKIR