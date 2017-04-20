Ertelenen Planlı Kesintiler Gerçekleşiyor
Referandum nedeniyle elektrik kesintisine yol açmamak için ertelenen bakım ve onarım çalışmaları yeniden başlarken, planlı kesintiler de yaşanıyor.
Referandum nedeniyle elektrik kesintisine yol açmamak için ertelenen bakım ve onarım çalışmaları yeniden başlarken, planlı kesintiler de yaşanıyor. Dicle Elektrik Dağıtım, 22-23 Nisan günü primer panolarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Şanlıurfa karayolundaki mazı mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Enerji şirketinden yapılan duyuruda, "22-23 Nisan 2017 tarihinde TM-4 fider 14 yağsan grubundan beslenen Erdem Plastik, Halis Un, Oto Galericiler ve Toyota Serap Gözeli çıkışlarında Müşteriler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan primer pano çalışmalarından dolayı 09: 00 - 17: 00 saatleri arasında Şanlıurfa yolu 10. kilometre üzerinde bulunan fabrikalarda elektrik kesintisi yaşanacaktır" denildi. - DİYARBAKIR