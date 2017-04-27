Ertaş: Hastaneler Caddesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi Olsun

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, II. Abdülhamit'ten bu yana etrafında çeşitli sağlık kuruluşlarının ve hastanelerin kurulduğu ve adının halk arasında pratikte Hastaneler Caddesi olduğu caddeden son yıllarda hastanelerin taşınmasından dolayı bu caddenin adının Ahmet Hamdi Tanpınar olarak değiştirilmesini önerdi.



TDED Erzurum Şubes Başkanı Ertaş'ın açıklaması şöyle: "Yakın tarihe kadar şehrin en yoğun hastanelerinden Numune Hastanesi, Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi, sağlık ocağı, sağlık il müdürlüğü gibi hastanelerin ve hizmet binalarının bulunduğu Hastaneler Caddesi'nden bilhassa Numune Hastanesi'nin ve askeri hastanenin kaldırılmasından sonra bu caddede hastane hizmetleri yoğunluğu asgariye inmiştir. Artık caddenin en yoğun eşrafı öğrencilerdir. Cadde eğitim ve kültür yuvalarının yoludur artık. Hem caddenin başındaki tarihi Erzurum Lisesi, ortasındaki Nenehatun Kız Anadolu Lisesi, alt başındaki Tatbikat İlkokulu ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu bu caddede daha ziyade öğrenci ve veli yoğunluğu yaşanmasını sağlamaktadır.



Artık hastane değil; kültür, eğitim ve okul yolu olan bu caddeye, Erzurum'a üç defa gelip üç ayrı tarihteki Erzurum'un kültürünü, insanını ve sosyal yapısını bize aktaran ve Beş Şehir adlı eserinde Erzurum'a ziyadesiyle yer veren, aynı zamanda bahsi geçen caddenin başındaki Erzurum Lisesi'nde öğretmenlik yapan Türk düşünce tarihinin ve edebiyatının en güçlü isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adının verilmesini öneriyoruz. Bu konuyla ilgili edebiyat fakültesinde görüştüğümüz hocalarımızın da arzusu bu yöndedir. Kaldı ki Tanpınar'ı bilhassa öğrencilerimizin çok iyi okuması, bilmesi gerekir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehrimizin Tanpınar'a vefasızlığına son vererek Kayakyolu'ndaki bilgi evine Ahmet Hamdi Tanpınar adını koymuş ve bir hakkı teslim etmiştir. Tanpınar'ın adının kendi hatırasının da bulunduğu caddeye konulması konuya duyarlı tüm Erzurumluları memnun edecektir. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi olarak konuyla ilgili dilekçemizi en kısa zamanda büyükşehir belediyemize arz edeceğiz. Önerimizi kamuoyuyla paylaşarak ortak duyarlılık oluşsun istiyoruz." - ERZURUM