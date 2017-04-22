Ertan Taşlı Miraç Kandilini Kutladı

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur, varlığın özüne ve anlamına yolculuktur" dedi.



Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, Miraç Kandili ile ilgili yayınladığı mesajında "Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur, varlığın özüne ve anlamına yolculuktur. Miraç, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Rabbimizin huzuruna kabul edilişini temsil eder.



Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti, bereketi, evinize nuru, ahretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun. Bu güzel duygularla tüm İslam aleminin ve tüm esnaflarımızın miraç kandili kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - DÜZCE