Ertaç Özbir kimdir? Helenex Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ertaç Özbir hayatı ve futbol kariyeri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ertaç Özbir kimdir? Helenex Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ertaç Özbir hayatı ve futbol kariyeri!

Ertaç Özbir kimdir? Helenex Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ertaç Özbir hayatı ve futbol kariyeri!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Helenex Yeni Malatyaspor'un başarılı kalecisi Ertaç Özbir kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, Ertaç Özbir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, boyu ve kilosu kaç, forma numarası kaç, mevkisi ne? Ertaç Özbir'in hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine haberimizden ulaşaiblirsiniz.

Ertaç Özbir kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir kimdir, hangi takımlarda oynadı, forma numarası kaç?

HELENEX YENİ MALATYASPOR'UN KALECİSİ KİM?

Helenex Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'dir.

ERTAÇ ÖZBİR KİMDİR?

Ertaç Özbir (d. 25 Ekim 1989, Seyhan, Adana), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır.

Ertaç Özbir doğum tarihi : 25 Ekim 1989

Ertaç Özbir kaç yaşında : 31 yaşında

Ertaç Özbir mevkisi ne : Kaleci

Ertaç Özbir forma numarası : 25 yaşında

Ertaç Özbir nereli : Adana

Ertaç Özbir hangi takımda forma giyiyor : Helenex Yeni Malatyaspor

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kulüp takımları kariyeri

Futbola Sincan Belediyespor başladı ve ardından Beypazarı Şekerspor altyapısına geçti. Burada 2007 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi ve genç yaşına rağmen takımda hemen yer bulup düzenli oynamaya başladı. Sezon sonu birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı ve 2010-11 sezonunda Kasımpaşa'a transfer oldu. Kasımpaşa için ilk Süper Lig karşılaşmasını 3 Ekim 2010 tarihinde Antalyaspor'a karşı oynadı. Süper Ligde 2014-15 sezonunda 9 karşılaşmada forma giyen Ertaç özellikle Karabükspor maçında kurtardığı penaltı ve yaptığı başarılı hamleleriyle bir anda Kasımpaşa'nın takdirini kazandı. Sezon sonu biten sözleşmesi yenilenmeyen Ertaç PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Şu anda süper ligde Yeni Malatyasporun başarısı için ter döküyor. Ertaç'ın Salih Özbir ve Erkut Özbir adlı iki futbolcu kardeşi daha vardır.

Millî takım kariyeri

1 kez Türkiye U-21 millî takımına çağrılan Ertaç Özbir, bu karşılaşmada görev almadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Pınar Altuğ Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ertaç Özbir kimdir? Helenex Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ertaç Özbir hayatı ve futbol kariyeri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.05.2021 23:28:34. #1.11#

title