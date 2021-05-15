Ertaç Özbir kimdir? Helenex Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ertaç Özbir hayatı ve futbol kariyeri!

Helenex Yeni Malatyaspor'un başarılı kalecisi Ertaç Özbir kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, Ertaç Özbir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, boyu ve kilosu kaç, forma numarası kaç, mevkisi ne? Ertaç Özbir'in hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine haberimizden ulaşaiblirsiniz.

Ertaç Özbir kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir kimdir, hangi takımlarda oynadı, forma numarası kaç?

HELENEX YENİ MALATYASPOR'UN KALECİSİ KİM?

Helenex Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'dir.

ERTAÇ ÖZBİR KİMDİR?

Ertaç Özbir (d. 25 Ekim 1989, Seyhan, Adana), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır.

Ertaç Özbir doğum tarihi : 25 Ekim 1989

Ertaç Özbir kaç yaşında : 31 yaşında

Ertaç Özbir mevkisi ne : Kaleci

Ertaç Özbir forma numarası : 25 yaşında

Ertaç Özbir nereli : Adana

Ertaç Özbir hangi takımda forma giyiyor : Helenex Yeni Malatyaspor

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kulüp takımları kariyeri

Futbola Sincan Belediyespor başladı ve ardından Beypazarı Şekerspor altyapısına geçti. Burada 2007 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi ve genç yaşına rağmen takımda hemen yer bulup düzenli oynamaya başladı. Sezon sonu birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı ve 2010-11 sezonunda Kasımpaşa'a transfer oldu. Kasımpaşa için ilk Süper Lig karşılaşmasını 3 Ekim 2010 tarihinde Antalyaspor'a karşı oynadı. Süper Ligde 2014-15 sezonunda 9 karşılaşmada forma giyen Ertaç özellikle Karabükspor maçında kurtardığı penaltı ve yaptığı başarılı hamleleriyle bir anda Kasımpaşa'nın takdirini kazandı. Sezon sonu biten sözleşmesi yenilenmeyen Ertaç PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Şu anda süper ligde Yeni Malatyasporun başarısı için ter döküyor. Ertaç'ın Salih Özbir ve Erkut Özbir adlı iki futbolcu kardeşi daha vardır.

Millî takım kariyeri

1 kez Türkiye U-21 millî takımına çağrılan Ertaç Özbir, bu karşılaşmada görev almadı.