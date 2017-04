Ertaç Özbir: "Baskı İllaki Olacak"

Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, şampiyonluk yolunda baskının illaki olacağını belirterek "Bazen de çok istemekten kaynaklanıyor. Çok istediğimiz için sahada istediklerimizi yanlış şekilde yapmış olabiliyoruz" dedi.



Evkur Yeni Malatyaspor'un kaleciSİ Ertaç Özbir ve defans oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, takımın şampiyonluk şansı ve bu haftaki Göztepe maçıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1-1 berabere kaldıkları Giresun maçında hakemin hata yaptığını belirten Ertaç, "Vakit daraldıkça stresli geçiyor. Şimdi biz Giresun'a puan ve puanlar için gitmiştik. En azından 3 puan almasak bile 1 puan bizi bir yerlere taşıyabilirdi. Çünkü rakiplerimiz de kendi aralarında oynadı. Sivas - Eskişehir onlarında berabere kalması bizim işimize yaradı. Tabi Giresun maçında sahaya isteklerimizi koyamamış olabiliriz ama çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bazen hatalar olabiliyor, hakemler de hata yapabiliyor, futbolcuların da hata yapabildiği gibi" diye konuştu.



"Oyunu durdurup faul çalması lazımdı"



Ertaç, Giresun maçındaki pozisyonun faul olduğunu belirterek, "Genelde bu pozisyonlarda kalecinin dokunulmazlığı vardır. Rakip futbolcunun özgür can isimli topa hiçbir şekilde müdahale etmedi dokunmadı. Ben topa vurduğumda o arkadaş bana sağlam şarj yaptı. Yani ben de kendimi yerde buldum. O sırada kale boş, ben yerdeyim oyunu durdurup faul çalması lazımdı. Yapması gereken buydu ama yapmadı. Tabi bundan sonraki maçlarda yine kendilerini versinler. Maçlarda ne kadar az hata o kadar iyi. Çünkü diğer takımların da bizim de kader dönemi bunlar. Az hataların yaşanması her takımın aleyhine olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Baskı oluyor, yani illaki baskı olacak"



Hatalarından dersler çıkardıklarını belirten Ertaç Özbir, "Baskı oluyor, yani illaki baskı olacak. Futbol baskısız olmuyor. Bunları da en az şekilde atlatmamız lazım. Bazen de çok istemekten kaynaklanıyor. Çok istediğimiz için sahada istediklerimizi yanlış şekilde yapmış olabiliyoruz. Tabi hatalardan ders çıkartıyoruz. Eskişehir maçında yaptığımız hataları bu maç yapmamaya çalıştık. Daha iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Daha iyi bir mücadele en azından puan ve puanlar alma umudunu taşıyoruz. Göztepe maçında inşallah seyircilerimizle beraber, yani herkes inansın. Çünkü çok kritik virajlara geldik. Çok az zaman kaldı artık. O maçta da puan ve puanlar çıkartıp yolumuzda ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Erdoğan: "Taraftarımızın desteği ile maç sonu gülen takım biz olacağız"



Takımın tecrübeli savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Tabi hepimizin söylediği gibi avantaj olarak birinci olsak da daha önümüzde 5 hafta var. Bu 1 hafta da söylüyorduk. Önemli olan bulunduğumuz konumu, 34 hafta sonunda lig bittiğinde de koruyabilmek. Bunun içinde çalışmalarımız sürüyor. Deplasmanda bir puan önemlidir ama bu deplasmandaki bir puanı anlamlandırmak adına içerideki maçı da kazanmalıyız. Ancak o zaman bu bir puanın anlamı ortaya çıkacaktır. Çalışmalarımızda o yönde. İnşallah ortaya koyacağımız performansımız var. Taraftarımızın desteği ile maç sonu gülen takım biz olacağız" dedi.



"Çok istemek zorundayız"



Yiğitcan, aşırı motivasyonun takım üzerinde oluşturacağı olumsuzluğa da dikkat çekerek, "Tabi Malatya'dan ayrılırken aslında hiçbirimiz Malatya dışında top oynamak istemiyorduk. Sonuçta burası bizim şehrimiz. Ait olduğumuz yer. Ancak sahanın durumu gayet kötüydü ve bizim için, top oynamaya çalışan bir takım için dezavantajdı. O yüzden böyle bir tercih yapıldı. O tercihin de isabetli ve hayırlı olduğunu gördük. Geçtiğimiz süreçte tabi oradaki statların Vodafone Arena olsun, Başakşehir olsun, atmosferleri muazzamdı yapılmış. İstanbul'daki, gurbetteki taraftarlarımız Malatya özleminden dolayı ayrıca Malatya'dan gelen taraftarlarımızla müthiş bir atmosferde top oynadık. Tabi bu takımın oyununa da yansıdı. Eskişehir maçında çok istekli ve arzulu durumdaydık. Bu düşünceler bizi maçta bazı yanlışlara itti. Fazla istemenin getirdiği yanlışlar umut ediyorum onların da üstesinden geliriz. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Onlar sezona başladığında ilk iki takım içinde olur deniliyordu. Bizim de play- off mücadelesi yapacağımız söyleniyordu. Ancak oluşan tablo ortada. Göztepe ilk 6 mücadelesi yapıyor, ancak yanlışım yoksa 3 puan farkları var. Onların da bir iki iddiası var. Zor bir maç olacak. Çok istemek zorundayız. Çok istiyoruz derken bu aklımızın önüne geçmeyecek bir istek olmalı. Arkadaşlarımıza söylüyorum, duygularımızı ortaya çıkartırken aklımızla duygularımızı birleştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - MALATYA