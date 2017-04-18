Ersun Yanal Tahtaya Hedefi Yazdı

Süper Lig'de son haftalar yaklaşırken, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sezon başı hedefiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.



Yanal sezon başında scout ekibiyle yaptığı toplantıda duvardaki yazı tahtasına, sezon sonu için hesaplanan puanı 65 olarak yazdı.



Ligin ilk yarısında yaşanan çöküş nedeniyle bu hedefin oldukça uzağındakalınmasına rağmen, ikinci yarıda toparlanan bordo- mavililer, sezon başıplanlamasında 34 haftalık maraton için 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgiöngörüsünde bulunmuştu. 27 hafta sonunda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi alıp 44 puana ulaşan Trabzonspor'un sezonu 65 puanla bitirmesi için kalan 7 maçını kazanması şart...



Kaynak: Sabah