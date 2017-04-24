Ersun Yanal Panzerin Peşinde!

Defalarca izlenip beğenilen Hoffenheim'ın 27 yaşındaki Alman futbolcusu Sebastian Rudy sezon sonunda serbest kalıyor.



KALİTESİ İYİ VE İSTİKRARLI



Trabzonspor'da gelecek sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olmanın planları yapılırken, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın belirleyeceği transfer listesi şekillenmeye başladı. Yanal'ın özellikle orta sahaya önemli takviyeler düşündüğü dile getirilirken, ön liberonun üzerinde de çok durduğu kaydedildi. Yanal ön liberonun mevcutlara göre çok daha hızlı, çabuk ve oyunu iki yönüyle oynayabilme özelliklerine sahip olmasını istiyor



14 KEZ A MİLLİ



İşte bu noktada gündeme gelen isimlerden biri de 27 yaşındaki Alman oyuncu Sebastian Rudy oldu. Hoffenheim formasını giyen tecrübeli futbolcu defalarca izlendi ve beğenildi.Piyasa değeri 6,5 milyon lira olarak gözüken 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması ise büyük avantaj olarak kabul ediliyor. Almanya A Milli takım formasını da 14 kez giyen Rudy bu sezon 27 maçta forma giyip 2 gol 8 asistlik bir istatistik tutturdu.



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