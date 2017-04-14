Ersun Yanal 'Messi' İçin Garanti Verdi!
UEFA'nın gelecek vaat eden oyuncular arasında ilk beş içerisinde gösterdiği ve "Türk Messi" yakıştırması yaptığı Abdülkadir Ömür için Ersun Yanal garanti verdi.
Abdülkadir'in takımda forma şansı bulamaması herkesi üzerken yönetim kurulunun ise oyuncunun kaybolmaması için Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.
Abdülkadir'in sezon sonunda takımda tutulma ihtimalinin yüksek olduğu ancak Avrupa'da bir kulübe kiralanarak gelişiminin buradan takip edilmesinin de ihtimaller arasında olduğu belirtildi.
Oyuncunun kalitesinin asla tartışılmayacağını belirten Teknik Direktör Ersun Yanal da, "Hem Abdülkadir hem de Yusuf Yazıcı uzun zaman bize hizmet edecek bundan şüpheniz olmasın" dedi.
(61 Saat)
Kaynak: Sporvadisi.com
sponsored ads