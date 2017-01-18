Ersun Yanal: "İşler İstediğimiz Gibi Gitmiyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalınan maç sonrası işlerin istediklerini gibi gitmediğini söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor tur şansını zora soktu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, grupta daha önce Kızılcabölükspor ve Gümüşhanespor maçlarında puan kaybı yaşadıklarını hatırlatarak, "Bu sene Trabzonspor için işler maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Sıkıntılarımızın farkındayız, herkes farkında. Bir soğuk bir sıcak bu seneki ritim bu" dedi.



"Takım olmanız gerekiyor"



Yanal, bir takımı kurmak ve bir yerlere getirmek için yoğun çaba harcandığını vurgulayarak, "Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerekiyor. Biz de bu sürecin içinde takım olma noktasında yoğun bir uğraş içindeyiz. Takım olma ve takımı bir araya getirmek için harcanan zaman diliminde bu tür iniş çıkışlar hepimizi oldukça geriyor. Ama bu bizi enerjimizden yapacaklarımızdan alıkoymamalı, koymayacak zaten. Takım içinde oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Yanal, Trabzonspor'un gruptan çıkma şansına ilişkin bir soru üzerin ise, "Bana göre Trabzonspor'un tur şansından çok kurmak istediği takımı ve bunun için oluşturacağı enerjiye, desteğe ihtiyaç var. Eksiklikler çok fazlasıyla ortaya çıktığı anda bunun üzerine gitmek, mücadele etmek gerekiyor. Tabi ki tur şansı matematiksel olduktan sonra vardır. Sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE