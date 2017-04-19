Ersun Yanal'dan Uyarı!

"Ayrıca bu 7 maçlık seri benim hepinize karşı fikrimi olumlu-olumsuz değiştirebilir. Sadece oyuna, rakiplere motive olun. Yapacaklarınız hem takımın hem sizin kaderinizi belirleyecek"



Trabzonspor'da son 7 hafta öncesinde büyük bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Teknik direktör Ersun Yanal, bir taraftan yeni sezonun planları için başkan Muharrem Usta ile fikir alışverişini sürdürürken, diğer yandan da kadrosundan en yüksek verimi almak, kararsız kaldığı isimler için duruşunu netleştirmek istiyor. Bu noktada 'mini bir lig' olarak gördüğü son 7 mücadelede tüm futbolcularına eşit mesafede durmaya özen gösteren deneyimli çalıştırıcı, kafasındakileri de takımına çok net cümlelerle aktarıyor.



Motivasyonu artırdı



Kötü başlayan, ancak sonrasında çok iyi devam eden sezonda en azından bir Avrupa biletine göz koyan Bordo-Mavililer'de sonuçlar ve oyuncu performansları kaderleri de belirleyecek. Trabzonspor'un deneyimli hocası, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda bu durumu, "Ligin bitmesine 7 hafta var. Bizim için her maçın bir final olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Bu periyodu çok iyi değerlendirip en yüksek puanı almak yakışır bize. Ayrıca bu 7 maçlık seri benim hepinize karşı fikrimi olumlu-olumsuz değiştirebilir. Sadece oyuna, rakiplere motive olun. Yapacaklarınız hem takımın hem sizin kaderinizi belirleyecek" sözleriyle anlatıyor.



Yer açmaya çalışacak



Ersun Yanal kalan haftalarda ideal kadrosu büyük ölçüde belli olsa bile çıkış yapan, kendini gösterme gayreti içerisine giren öğrencilerine ilk 11'de, o mümkün değilse de oyun içerisinde yer açmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon 25 oyunculuk bir kadroyla yola çıkan ve gelecek sezon da bu rakamı maksimum 3-4 oyuncuyla aşmayı düşünen Karadeniz ekibinin çalıştırıcısı, gidecekler listesini de büyük bir sürpriz olmazsa ancak sezon sonunda başkan Muharrem Usta ve futbolcuların kendisiyle paylaşacak.



Kaynak: Fanatik