Kısa bir tatil için Erzurum Palandöken'e gelen Trabzonspor'un başarılı Teknik Direktörü Ersun Yanal'a B.B.Erzurumspor Yöneticisi Yasin Kıyıcı tarafından Teknik Direktör Ersun Yanal'a BB Erzurumspor forması hediye etti.



Teknik Direktör Yanal,'Bende şampiyonluk yolundaki BB Erzurumspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM