Ersöz: "Menteşe Sizin İçin Rehberdir"

Ersöz, "Sizler geleceğimizi inşa edecek mühendislersiniz. Korunan kültürel ve yapısal kimliğiyle Menteşe bu konuda sizin için bir rehberdir" dedi.

Türkiye'nin 40 farklı Üniversitesinde öğrenim gören 300 İnşaat Mühendisliği öğrencisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ev Sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Buluşması'nda bir araya geldi.

Türkiye'nin pek çok farklı üniversitelerinden inşaat mühendisliği öğrencilerini ve inşaat sektörünün önde gelen firma ve temsilcilerinin bir araya geldiği buluşmanın açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkan Vekili Leyla Ersöz, "Merkez ilçemiz Menteşe'de düzenlenen bu etkinlik ile geleceğin mühendisleri olan sizler; Türkiye'deki ve Dünyadaki mühendislik alanındaki gelişmelerden haberdar oluyor, aynı zamanda gelecekteki meslektaşlarınızla da sektöre atılmadan önce tanışıp kaynaşma imkânı buluyorsunuz" dedi.

İnşaat mühendislerinin geleceği inşa edecek olduklarına dikkati çeken Başkan Vekili Ersöz, "Sizler aklın ve bilimin ışığında almış olduğumuz eğitimle birlikte geleceğimizi inşa edeceksiniz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bu nedenle yerel yönetimler olarak geleceğimiz olan gençlerimize yönelik pek çok proje ve etkinliğe imza atıyoruz. İnşaat Mühendisi adayı olan siz sevgili öğrenciler Menteşe ilçe merkezimizi mutlaka ziyaret edin. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, halen kültürel miraslarını yaşayan ve yaşatan Menteşe'nin siz gençlerimize bir rehber, geçmişten geleceğe uzanan bir kaynak olacağını göreceksiniz" şeklinde konuştu.



