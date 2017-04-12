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Ersin Özince Şişecam'dan Neden İstifa Ettiğini Açıkladı
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Ersin Özince Şişecam'dan Neden İstifa Ettiğini Açıkladı

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Şişecam'daki görevinden neden istifa ettiğini açıkladı. Özince, "İş Bankası'ndaki sorumluluklarım Şişecam'da görev yapmama engeldi"dedi.

Ersin Özince Şişecam'dan Neden İstifa Ettiğini Açıkladı

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Şişecam'daki görevinden istifa etmesine ilişkin, "İş Bankası yönetim kurulunda aldığım yeni sorumluluklar, özellikle denetim komitesi üyeliği, Şişecam'da görev yapmama engeldi. O nedenle Şişecam'dan ayrıldım" dedi.

"İŞ BANKASI'NDA ALDIĞIM YENİ SORUMLULUKLAR NEDENİYLE İSTİFA ETTİM"

Özince, Şişecam'daki görevinden istifa etmesine ilişkin, "Şişecam yönetim kurulunda 15 yılı aşkın bir süredir görev almıştım, artık o görevimi Genel Müdürümüz Adnan Bali'ye devretmenin uygun olacağını düşündüm. İş Bankası yönetim kurulunda aldığım yeni sorumluluklar, özellikle denetim komitesi üyeliği Şişecam'da görev yapmama engeldi. O nedenle Şişecam'dan ayrıldım. İş Bankası iştiraklerinde de ilave görevler yüklendiğimiz için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (TSKB) görev aldım. Yani Adnan Bali ile yönetim kurulu görevlerimizi adeta değiştirmiş olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Ersin Özince 4 Nisan tarihi itibariyle Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş, onun yerine 7 Nisan tarihi itibariyle halen İş Bankası Genel Müdürü olan Adnan Bali atanmıştı.

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