Ersay Üner: "Aleyna Tilki Bir Dünya Starı Olabilir"

Ersay Üner, Aleyna Tilki'nin yakında çıkacak şarkısının sahibi olacağını söyledi ve "Aleyna Tilki bir dünya starı olabilir" dedi.



'Tatlım Tatlım' adlı filminin soundtrackına imza atan giderli şarkıcıların bestecisi Ersay Üner, film için bestelediği şarkıyı CRI TÜRK FM'de ilk kez Michael Kuyucu'ya anlattı. Üner, solist kimliğinin hiçbir zaman besteci kimliğinin önüne geçmeyeceğini müziğin her zaman mutfağında olacağını söyledi.



Ağustos ayında üçüncü teklisini müzik marketlere sunacağını ve bunun çok özel bir slow şarkı olacağını söyleyen Ersay Üner, bugüne kadar resmi olarak 270 bestesinin yayınlandığını belirterek. "Ben hiçbir zaman star olmak için şarkı söylemedim. Yakında Aleyna Tilki'nin yayınlanacak teklisinde kendi bestemi seslendirecek" diye konuştu.



"Eurovision'dan bile ileriye gitme ihtimali var"



Ersay Üner, Michael Kuyucu'ya Aleyna Tilki'nin yakında yayınlanacak şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı bu yaza damgasını vuracak. Şarkı Mid (orta) tempo, giderli sayılır ama yeni jenerasyon gençliğin kapacağı aralıkta olacak. Aleyna, çok yetenekli, çok zeki, çok çalışkan bir kız. Ne söylediğini biliyor, hedeflerini biliyor. Gerçekten çok temiz bir kalbi var. Bence star olmak için gereken özellikleri var. Doğru projeyi yaptığımız anda ve doğru vizyonla ilerlediği anda Aleyna'nın dünyaya açılma ihtimali var. Eurovision'dan bile ileriye gitme ihtimali var. Büyüdükçe, ekibini doğru seçip o ekiple birlikte doğru hareket ederse dünya starı olabilir. Aleyna bence vizyonu olan bir kız. Akıllı, kariyerinin çok iyi gideceğini düşünüyorum. Bizim Türk müzisyenlerimizin dünyada ki starlardan geri kalan hiçbir yanı yok. O işi, o projeyi oluşturmak gerekiyor sadece. Aleyna Tilki'de buna uygun, o bir dünya starı olabilir" dedi. - İSTANBUL