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Ersan Nba Play-off'larına Odaklandı
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Ersan Nba Play-off'larına Odaklandı

NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova, "Kime karşı oynadığımızın bir önemi yok. Bize düşen sıralamamızı mümkün olduğunca fazla yükseltip play-off'lara gitmek.

Ersan Nba Play-off'larına Odaklandı

NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova, "Kime karşı oynadığımızın bir önemi yok. Bize düşen sıralamamızı mümkün olduğunca fazla yükseltip play-off'lara gitmek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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