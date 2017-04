Ersan Nba Play-off'larına Odaklandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, öncelikli hedeflerinin, play-off'lara mümkün olan en üst sıradan katılmak olduğunu söyledi.



Atlanta Hawks'un, 23 Şubat'ta Philadelphia 76ers'tan takas ettiği Ersan, NBA Europe'a yaptığı açıklamada, 15 Nisan'da başlayacak play-off'lar için avantajlı bir pozisyon elde etmek istediklerini belirterek, "Takımların galibiyet yüzdeleri birbirine çok yakın. Bundan dolayı bir maç kaybettiğinizde veya kazandığınızda sıralamada büyük farklılıklar olabiliyor. Kime karşı oynadığımızın bir önemi yok. Bize düşen sıralamamızı mümkün olduğunca fazla yükseltip play-off'lara gitmek. Birlikte hücum edip daha agresif ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyarsak başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.



Bu sezon 2. kez takım değiştiren Ersan, Hawks'a uyum süreci hakkında "Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Sezon ortasında takım değiştirmek, her şeye yeniden başlamak ve oyun tarzını öğrenmek zor. Çünkü tüm oyuncuların kendine has bir tarzı var. Alışmak biraz zaman aldı ancak mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde öğrendiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kendilerine güvendiklerini ifade eden Ersan, all-star pivot Dwight Howard ile aynı takımda oynamasına ilişkin şu yorumu yaptı:



"Dwight, şüphesiz ligdeki en dominant beş oyuncudan biri. Ben de mümkün olduğunca ona yardımcı olmak ve alan yaratmak için çalışıyorum."



Hawks, 29 yaşındaki Ersan'ın NBA'de oynadığı 6. takım. 2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2015-2016 sezonu öncesinde Detroit Pistons'a, aynı sezonun ortasında da Orlando Magic'e takas olmuştu. Bu sezon öncesinde Oklahoma City Thunder'a takas edilen forvet oyuncusu, 3 maç oynadıktan sonra da Philadelphia 76ers'ın yolunu tutmuştu.



NBA kariyerinde maç başına 11 sayı, 6 ribaunt üreten Ersan, bu sezon 13,1 sayı ve 5,9 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.