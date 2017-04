Ersan İlyasova'nın Transferden Sonra İlk Açıklaması

İSTANBUL-DHA Milli oyuncu Ersan İlyasova yeni transferinin ardından hem kendi hem de Atlanta Hawks performansını değerlendirdi. İlyasova gelecek maçlar için "Hücum edip, daha agresif ve daha fazla savunma yapılan bir oyun çıkartmalıyız" dedi.



Atlanta takımına uyum sağlayabildiniz mi?



Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Sezon ortasında takım değiştirmek ve her şeye yeniden başlamak, oyun tarzını öğrenmek zordu çünkü tüm oyuncuların kendine özel bir tarzı var. Alışmak biraz zaman aldı ancak mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde öğrendiğimi düşünüyorum. Bir arada başarılı olmak için çalışıyoruz.



Maç kazanma konusunda son zamanlarda yaşanan sıkıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz?



Nasıl oynadığımızı ve enerji açısından nasıl sürekli eksik kaldığımızı açıklamak zor. Geçen haftadan bu yana daha iyi olmamızın nedeninin daha fazla çaba göstermemiz olduğunu düşünüyorum. Sezonda beş maçımız kaldı ve gelecek maç son derece önemli. Bundan sonra Playoff turunda bir yer edinmemiz için bu ve bundan sonraki tüm maçları kazanmak zorundayız.



Dwight Howard ile aynı takımda oynamanın nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?



Şu ana kadar her şey yolunda. Söylediğim gibi, oyun tarzı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Dwight, şüphesiz ligdeki en baskın beş oyuncudan biri. Ben de o beşliden biri olduğumda mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyor, alan yaratılmasına ve dağılım için çalışıyorum.



Playoff'lar sonrasındaki maçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?



Kime karşı oynadığımızın bir önemi yok; bize düşen sıralamamızı mümkün olduğunca fazla yükseltip Playoff'ları geçmek. Sadece kendimize ve nasıl oynadığımıza odaklanacağız. Birlikte hücum edip, daha agresif ve daha fazla savunma yapılan bir oyun çıkarırsak başarılı oluruz.



Atlanta Hawks'un Playoff serisi hakkında ne düşünüyorsunuz?



Kendimize çok güveniyoruz. Söylediğim gibi, bu takımda birçok yetenekli oyuncu var, yapmamız gereken tek şey birlikte nasıl oynayacağımızı keşfetmek. Doğu ve Batı Konferans'larında her takımın puanları birbirine çok yakın, bundan dolayı sadece bir oyun kaybettiğinizde veya kazandığınızda sıralamanızda büyük farklılıklar olabilir.