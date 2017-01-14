Ersan Gülüm, Beşiktaş'a Ne Zaman İmza Atacak?

FutbolArena Özel - Beşiktaş'ın geçen sezon 7 milyon Euro karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Gülüm, geçen hafta siyah-beyazlı takıma beni geri alın diye haber yollamıştı.



Hebei China Fortune'nin kulüp bul dediği Ersan Gülüm'e Beşiktaş, düşük maliyeti nedeniyle evet dedi. Oyuncu, Beşiktaş'a imza atmak için yola çıktı. Çin'de İstanbul'a gelecek olan Ersan Gülüm, Pazartesi günü imzayı atacak.



Hebei China Fortune ile yıllığı 4 milyon Euro'ya anlaşan Ersan Gülüm, maaşının büyük kısmını Çin kulübünden almaya devam edecek.



FutbolArena Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a dönmek istemesinin sebebine ulaştı



Beşiktaş'ın geçen sezon 7 milyon Euro karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Gülüm, geri döndü. Oyuncu, Beşiktaş'a dönmek için haber yolladı ve anlaşma sağlandı.



FutbolArena'nın ulaştığı bilgilere göre Ersan'da yaşanan bu sıcak gelişmenin arkasındaysa Hebei China Fortune'nın Ersan'ı düşünmemesi var.



Çin kulübü, geçen yıl 7 milyon Euro verip aldığı Ersan Gülüm'e 'Bu sene takımda seni düşünmüyoruz' dedi. Bu karar üzerine Ersan Gülüm, Beşiktaş'a kiralık dönmek için haber yolladı.



Sinan Engin'den Ersan Gülüm transferi yorumu



Çin'deki performansı nedeniyle beğenilmeyen ve geri gönderilen Ersan Gülüm'ün geri dönmesiyle ilgili olarak Sinan Engin FutbolArena'ya konuştu.



SİNAN ENGİN: "RHODOLFO GİDER, ERSAN DÖNER"



Her şeyden önce Beşiktaş'ın alternatifi fazlalaşmış oluyor diyen Engin, "Tahminime göre Rhodolfo'yu gönderecek Beşiktaş ve yerine de Ersan'ı almış olacak. Tabi Ersan'ı sol bekte de kullanabilirsin" dedi.



"BENCE FAYDALI TRANSFER"



Her türlü sakatlık olabilir, Mitovic istenildiği gibi çıkmayabilir dolayısıyla Ersan transferi bana göre kötü değil. Faydalı bir transfer. Türkiye'yi tanıyor, Beşiktaş'ta oynamış, tecrübeli bir oyuncu. Alışması, ısınması beklenecek bir transfer değil. Bence faydalı bir transfer dedi.