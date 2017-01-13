Ersan Adem Gülüm: Beşiktaş'a Bedavaya Geliyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Ersan Adem Gülüm, "Beşiktaş'a bedavaya geliyorum. Maaşımın da büyük bölümünü Çin kulübü ödeyecek. Seviyorum sizleri." dedi.

Ersan Adem Gülüm: Beşiktaş'a Bedavaya Geliyorum

Çin'in Hebei China Fortune takımında forma giyen Ersan Gülüm, eski kulübü Beşiktaş'a transferi konusunda ilk kez konuştu ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ersan Adem Gülüm'ün yaptığı açıklamalar:

"AİLEMİ ÖZLEDİM"

Yarım bıraktığı işi tamamlamaya geleceğini dile getiren Ersan Gülüm, "Bir maceradan sonra aileme geri dönüyorum. Ailemi özledim. Yarım bıraktığım bir işi tamamlamaya geliyorum. Beşiktaş'a bedava geliyorum. Maaşımın da büyük bir bölümünü Çin Kulübü ödeyecek. Seviyorum sizleri, 1-2 güne görüşmek üzere"

(Haber1903)

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