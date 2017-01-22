Ersam Gülüm Transferinde Sürecin Uzama Sebebi

FutbolArena Özel - Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcu Ersan Gülüm transferinde sürecin uzama sebeplerine FutbolArena ulaştı.



Ersan Gülüm Beşiktaş'a mı dönüyor?



Hebei Fortune China, Ersan Gülüm'e sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon 400 bin Euro önerdi. Oyuncuya, Beşiktaş 2 yıl için 1 milyon 800 bin Euro verdi. Transferde sorunsa 2 milyon Euroluk açık. Ersan, Çin kulübünden sözleşme fesih bedeli olarak 6.4 milyon Euro talep etti.



Hebei Fortune China, Ersan Gülüm'e kendine kulüp bul deyince oyuncu Beşiktaş'a beni geri alın diye haber yollamıştı. Siyah-beyazlı takım da Ersan Gülüm'e olumlu yanıt verdi. Henüz imzaların atılamamasının nedeniyse ortaya çıktı. 2 milyon Euroluk açık...



BEŞİKTAŞ, ERSAN'A 2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ



Hebei Fortune China'nın Ersan Gülüm'ü yollama kararının ardından taraflar görüşmeye başladı. Çin kulübü, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ersan Gülüm'e kontratı gereği vermesi gereken 8 milyon 400 bin Euro'nun yarısını verip sözleşmeyi sonlandıralım dedi.



ERSAN'IN İMZA ATMAMASININ NEDENİ 2 MİLYON EUROLUK AÇIK



Bunun üzerine Ersan Gülüm, Beşiktaş'la görüşmeye başladı. Beşiktaş, Ersan Gülüm'e yıllığı 900 bin Euro garanti paradan 2 yıllık sözleşme önerdi. Ersan, Beşiktaş'a tamam dedi ama Çin kulübünden 2 yıl için alacağı toplam 8 milyon 400 bin Euro'dan şartları kabul etmesi halinde 2 milyon Euro feragat etmesi gerekti. Ersan Gülüm de buna sıcak bakmayınca süreç uzadı.



ERSAN, SÖZLEŞME FESİH BEDELİ OLARAK 6.4 MİLYON EURO İSTEDİ



Hebei Fortune China, geçen yıl Ersan için 7 milyon Euro ödediği Beşiktaş'tan bonservis istemiyor. Ersan Gülüm eğer Hebei Fortune China'nın sözleşme sonlandırma bedeli olarak önerdiği 4.4 milyon Euro'ya ve Beşiktaş'ın iki yıl için verdiği toplam 1 milyon 800 bin Euro'ya evet derse imzalar atılacak. Ancak Ersan Gülüm cephesi, Beşiktaş'la anlaştıktan sonra Hebei Fortune China'dan sözleşme fesih bedeli olarak 6.4 milyon Euro istedi.



Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. İmzaların önümüzdeki hafta içinde atılması bekleniyor. Ersan Gülüm, Hebei Fortune China ile 4 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.