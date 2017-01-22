Erp Çözümlerinde Uçtan Uca Hizmet Almanın Önemi Nedir?

Bilişim A.Ş. ERP Çözümleri Müdürü M. Sedat Yılmaz, ERP çözümlerinde uçtan uca hizmet almanın önemini Wise TV'ye anlattı.



Yılmaz, "Genellikle ERP projelerinde satış, satın alma, finans, muhasebe gibi süreçleri devreye almak nispeten biraz daha kolaydır. Ancak üretim yönetimi, depo yönetimi gibi süreçlerde genellikle yan programlar kullanılır veri toplamak için. İmalattaki gerçek verilere ulaşmak çok zor olur bu durumda. Entegrasyon sorunları, o programın veri aktarımı sorunları gibi problemlerde ciddi anlamda baş etmeye çalışır firmalar. Biz tamamen Bilişim ERP ile entegre herhangi bir cihazda çalışabilecek şekilde mobil uygulamalar geliştirdik. Yani firma üretimden veri almak için ayrıca yatırım yapmıyor" diyerek Bilişim ERP ile tamamen entegre sistemlere sahip olunabileceğini belirtti.