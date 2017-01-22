Erp Çözümleri ve Mobilite İlişkisi Ne Seviyede?

Bilişim A.Ş. ERP Çözümleri Müdürü M. Sedat Yılmaz, ERP çözümleri ve mobilite ilişkisi ne seviyede olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Yılmaz, "Birçok ERP firmasının mobil uygulamaları var. Bu tür yaklaşımlar da giderek artıyor. Ancak çok istenen düzeyde olduğunu söylemek mümkün değil, çünkü mobil geliştirilmesi zor yazılımlar içeriyor. Eğer iyi bir tasarım yapmazsanız web servise dayanan, anında veriyi kontrol edip yazan bir yapı kurmazsanız başarısız olabilirsiniz. Süreçler mobile doğru kayıyor. Bizde buna yönelik satın almadan tutun satışa kadar o alanlarda da çeşitli mobil yazılımları geliştirmeye başladık" diyerek gelecekte mobilite ve ERP çözümleri birlikteliğini anlattı.