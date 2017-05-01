Erol, Samsun'da Jeotermal Toplantısına Katıldı

Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Samsunda gerçekleşen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin toplantısına katıldı.



Jeortermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Samsun'da yapıldı. Jeotermal kaynaklara sahip il ve ilçe belediye başkanlarının iştirak ettiği toplantıya Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'da katıldı.



Samsun'da özel bir otelde meclis toplantısı ile başlayan buluşmada, faaliyet raporu, kesin hesaplar, komisyon raporu, birliğinin adının değiştirilmesi teklifi, Dünya Birleşik Kentler Birliği'ne üyeliğin görüşülmesi gibi konular görüşüldü. Program meclisin ardından toplantılarla devam etti.



Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler buluşmasının verimli geçtiğini ifade ederek, toplantıda rüzgar ve güneş enerjisi alanında da çalışma kararı alarak yenilenebilir enerji konusuna yönelme kararı aldıklarını ifade etti. Toplantı sonrası Samsun merkez ve ilçeleri Ladik, Vezirköprü ve Havza'yı gezdiklerini belirten Erol, "Memleketimizin her köşesi ayrı güzel" dedi. - AYDIN