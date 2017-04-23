Erol Güngör'de Dini Meseleler ve Çözüm Yolları" Konferansı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklerde bu hafta "Erol Güngör'de Dini Meseleler ve Çözüm Yolları" konuşuldu.



Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, konuşmacı olarak katıldığı programda, dinin, insanın sosyal hayatının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi.



Erol Güngör'ün, "İslam'ın Bugünki Meseleleri" isimli kitabına değinen Akgül, "Üzülerek söylüyorum, bu değerli kitap ülkemiz halkı ve akademisyenleri tarafından yeterince tanınmamış ve üzerinde tartışılmamıştır." dedi.



Akgül, Güngör'ün İslam'a bakışa farklı bir açıdan mercek tuttuğunu, geçmişle hesaplaşmak veya geçmişe geri dönmek özlemi yerine, geçmişten ders çıkartarak yola devam edilmesi gerektiğini ve bu fikrini de '40 yaşından sonra tekrar çocukluğa dönülmez' sözü ile açıkladığını belirtti.



Konferansın ardından TYB Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten tarafından konuşmacı Akgül'e günün anısına katılım belgesi verildi.