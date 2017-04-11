Erol Evgin - "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"
Tarih : 11 Nisan 2017 Yer : Bursa - BAOBBilet Fiyatları: 1. Kategori: 100 TL, 2. Kategori: 80 TLErol Evgin "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"Alzheimer hastaları yaşlı bakımevi Nilüfer Belediyesi & 188-K Yönetim çevresi federasyonu Lions Kulüpleri İşbirliğiDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan...
Tarih : 11 Nisan 2017
Yer : Bursa - BAOB
Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 100 TL, 2. Kategori: 80 TL
Erol Evgin
"Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"
Alzheimer hastaları yaşlı bakımevi Nilüfer Belediyesi & 188-K Yönetim çevresi federasyonu Lions Kulüpleri İşbirliği
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)
Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8
Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Erol Evgin - "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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