Erol Evgin - "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"

Tarih : 11 Nisan 2017 Yer : Bursa - BAOBBilet Fiyatları: 1. Kategori: 100 TL, 2. Kategori: 80 TLErol Evgin "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"Alzheimer hastaları yaşlı bakımevi Nilüfer Belediyesi & 188-K Yönetim çevresi federasyonu Lions Kulüpleri İşbirliğiDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan...

Erol Evgin -

Tarih : 11 Nisan 2017

 Yer : Bursa - BAOB

Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 100 TL, 2. Kategori: 80 TL

Erol Evgin 

"Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"

Alzheimer hastaları yaşlı bakımevi Nilüfer Belediyesi & 188-K Yönetim çevresi federasyonu Lions Kulüpleri İşbirliği

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)

Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8

Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Erol Evgin - "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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