Erol Evgin'den Müzik Ziyafeti

Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum Salonu'nda geliri Alzheimer Hasta Konukevi yararına düzenlenen konser büyük bir coşkuya sahne oldu. Lionların ve Bursalı sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği gecede Erol Evgin, "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı projenin birinci bölümünde; Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'ün anılarından günümüze dek uzanan dönemi, şarkılar türküler ve hikayeler eşliğinde anlattı. Programın bir bölümünde Türk bayrağı ile konukların arasına giren Evgin, coşku dolu anların yaşanmasını sağladı.

Programın ikinci bölümünde ise eski ve yeni şarkılarını seslendiren Evgin, izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

"ALZHEİMER HASTA KONUKEVİ İNŞAATINDA YÜZDE 60 SEVİYESİNE GELDİK"

Konser öncesi yaptığı konuşmada kuruluşlarından bu güne birçok yararlı işleri hayata geçirdiklerini belirten Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı Müge Okşan, böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Okşan, "Lionlar olarak faaliyetlerimizi karşılıksız hizmet prensibi üzerine yapılandırarak siyaset üstü duruş ve gönüllülük esasıyla sürdürmekteyiz. Bizler de Bursa Koza Lions Kulübü olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana 20 yıldır eğitim, sağlık, çevre, kültürel ve sosyal konularda yaptığımız sayısız aktiviteyle topluma hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Bununla birlikte 118 K Lions Yönetim Çevresi Federasyonu'na bağlı diğer tüm kulüplerle odaklandığımız Alzheimer Hasta Konukevi için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şu an yüzde 60 seviyesine geldiğimiz Alzheimer Hasta Konukevi inşaatımızı en kısa sürede tamamlayıp hizmete sokmak istiyoruz" dedi.

Konser sonrasında Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Aysel Okumuş, 118-K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Dr. Ender Tukay ve Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı Müge Okşan tarafından Erol Evgin'e çiçek ve plaket takdim edildi.