Erol Deneç Retrospektifi' Açıldı - Istanbul

Fantastik gerçekçilik tarzının ilk Türk temsilcisi olarak kabul edilen Erol Deneç'in eserlerinden oluşan retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu.



Retrospektifin, İş Sanat Kibele Galerisi'ndeki açılışında AA muhabirine açıklama yapan ressam Deneç, 55 yıllık sanat yaşamının içsel bir yolculuk olduğunu söyledi.



Deneç, sanat yolculuğunda gördüklerini paylaşma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Resimler vasıtasıyla elimden geldiği kadar paylaşmaya çalıştım. Çünkü zevk paylaşmakta." ifadesini kullandı.



Fantastik gerçekçiliğin ilk patlamasını Viyana'da yaşadığına işaret eden Deneç, "Aslında sürrealizmden ayrı değil. Sürrealizmin bir üst basamağı. Sürrealizm de modası geçmeyen bir tür. Mağara devrinden beri var." diye konuştu.



150'den fazla sergi açtı



Ressam Deneç, dünyada 10 binlerce fantastik sanatçı olduğunu, Türkiye'nin ise sanat akımlarını biraz geriden takip ettiğini dile getirdi.



Sanat hayatı boyunca 150'den fazla sergi açan Deneç, sanatın akılla değil ruhla icra edilen bir aşk olduğuna dikkati çekerek, insanların iyi bir sanatçı olması için kendisini sanata adaması gerektiğini vurguladı.



Deneç, fantastik gerçekçilik türüne "sanatın tacı" dendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Aslında resimlerde çok şey var fakat herkes kabı kadar alır. Fincan kadar kabı olan fincan kadar, kova kadar kabı olan kova kadar alır. Yani idraki olan daha çok şey alır. Çünkü iyi bir sanat olması için bazı şartlar gerekiyor. Teknik, hayal gücü, renk kompozisyonu, form kompozisyonu, estetik ve daha fazlası. Sanattan anlayan biri bunları resimde arıyor. Bugün boş çerçeve alan resimden ne kadar anlıyor onu ben bilemem."



Sanatçının 67 eserinin yer aldığı "Erol Deneç Retrospektifi" 18 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.



Erol Deneç



İstanbul Kadırga'da, 1941'de dünyaya gelen sanatçı, resim sanatına çocuk yaşlarda başladı. Lise yıllarında müzikle de ilgilenen Deneç, keman ve ud çalmayı öğrendi. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda okurken, 1962'de misafir sanatçı Anton Lehmden ile birlikte çalışarak fantastik tarza yöneldi. Deneç, 1964'te Viyana Fantastik Resim Okulu'nun kurucularından Ernst Fuchs'un davetiyle Viyana'ya yerleşti ve ilk sergilerini açtı. Bir dönem eşi ve çocuklarıyla Alp Dağları'nın eteklerinde yaşayan sanatçı, klasik Türk müziği çalışmalarına devam etmenin yanı sıra Hint müziği ve sitar ile de ilgilendi. Sanatçı, 1989'da Türkiye'ye döndü ve 1991-1995 arasında resim öğretmenliği yaptı. Erol Deneç'in eserleri Viyana'daki Albertina ve Belvedere müzelerinin yanı sıra Viyana Şehir Koleksiyonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Türkiye'deki bazı özel koleksiyonlarda yer alıyor.