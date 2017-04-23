Erol Bilecik: Tartışmalardan Duyulan Üzüntüyü Dile Getirdik

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bilecik geçen günlerde yaptığı sandığa duyulan şüphe güven sarsar açıklamalarına ilişkin konuştu.

"SEÇİM SONUÇLARINI ELEŞTRİMEK GİBİ BİR TUTUMUMUZ YOK"

Erol Bilecik, "Seçim güvenliği demokrasinin olmazsa olmaz bir koşulu. Türkiye'nin seçim güvenliği konusunda karnesi 100 üzerinden 100 neredeyse. Bizde bunun tartışıldığı farklı bir dönem neredeyse olmadı. YSK'nın yapılan sonuç değil işin yöntemi itibariyle çözümlenmesi itibariyle yapılan tartışmalardan duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik" dedi. TÜSİAD Başkanı daha önceki açıklamasında seçim sonuçlarını eleştirmek gibi bir tutum içine girmediğini vurguladı.

"ŞÜPHE SEÇİMLERDEN DAHA ÖNEMLİ"

Bilecik hafta içinde yaptığı açıklamada seçim güvenliğine ilişkin olarak, "Oluşacak şüphe, seçimlerden bile daha önemli olacak. Böyle bir mirasa sahip olduk. Umarım bu önümüzdeki günlerde farklı bir değişime uğrar" demişti.