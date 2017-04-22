Erokspor-Turgutlspor: 1-3 (Turgutluspor 3'üncü Lig'de)





STAT: M.Fehri Gerçeker



HAKEMLER: Murat Erdoğan (x), Ali Can Alp (x), Arif Dilmeç (x)



EROKSPOR: İskender (x)- Fuat (xx) (Dk.90 Saruhan x), Mehmet (xx), Oğuz (xx), Osman Furkan (xx), Coşkun (xx) (Dk.75 Yusuf x), Anıl (xx), Ali Yavuz (xx), Şakir (xx), Samet (xx), Ercan (xx) (Dk.56 Ali Şentürk x)



TURGUTLUSPOR: İzzet (xx)- Hurşit (xxx), Kaan (xx), İsa (xx), Ferdi (xxx), Mehmet (xx), Barış (xx), Fatih (xx) (Dk.88 Rıdvan x), Hasan Engin (xx), Hüseyin (xxx) (Dk.104 Cüneyt), Abdullah Berkay (xx) (Dk.62 Samet x)



GOLLER: Dk.45 Hasan Engin Ekler, Dk.107, Dk.117 (penaltı) Ferdi Başoda (Turgutluspor), Dk.30 (penaltı) Mehmet Aslan (Erokspor)



SARI KARTLAR: İzzet Yağız, İsa Taştemir, Hasan Engin Ekler, Barış Kol (Turgutluspor), Fırat Işık, Şakir Kıyak, Mehmet Aslan, Anıl Üstün (Erokspor),



TÜRKİYE Bölgesel Amatör Lig play off finalinde Karacabey'de oyanan mücadelede Turgutluspor uzatmaya giden karşılaşmada Erokspor'u 3-1 mağlup ederek 3'üncü Lige yükselen takım oldu.



21'inci dakikada Turgutluspor atağında Kaan Akar'ın vuruşu az farkla auta çıktı.



30'uncu dakikada Erokspor atağında Şakir Kıyak ceza sahasında Turgutluspor kalecisi İzzet Yağız tarafından düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Erokspor'da penaltı atışını kullanan Mehmet Aslan topu ağlara gönderdi: 1-0.



34'üncü dakikada Turgutluspor atağında İsa Taşdemir'in ortasında topla buluşan Kaan Akar'ın vuruşu az farkla auta çıktı.



45'inci dakikada Turgutluspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Hasan Engin Ekler topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



63'üncü dakikada Erokspor atağında Samet Şenol'un vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı.



90 dakika 1-1 sonuçlanırken maç uzatmaya gitti.



95'inci dakikada Turgutluspor'da Kaan Akar'ın vuruşu az farkla auta çıktı.



98'inci dakikada Erokspor atağında ceza sahasında topla buluşan Anıl Üstün'ün vuruşu auta çıktı.



107'nci dakikada Turgutluspor atağında ceza sahasında topa elle müdahale eden Saruhan Yazgun penaltıya neden oldu. Turgutluspor'da penaltı atışını kullanan Ferdi Başoda topu filelere gönderdi: 1-2.



116'ıncı dakikada Turgutluspor atağında İsa Taşdemir Erokspor'dan Oğuz Yeşil tarafından ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu hakem bir daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ferdi Başoda topu ağlarla buluşturdu: 3-1.



Karşılaşma sonucunda, Turgutluspor uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Erokspor'u 3-1 yenerek 3'üncü Lige yükseldi.



- Bursa