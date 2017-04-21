Eroini Cinsel Organına Saklamış

UŞAK'ta, polisin durdurduğu otomobildeki genç kadının cinsel organından 7.2 gram eroin çıktı. Araçta bulunan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı uygulamada, Denizli'den Uşak yönüne giden otomobil durduruldu. Kurye olduğu belirlenen 21 yaşındaki F.T. isimli kadın polise, cinsel organında eroin olduğunu itiraf etti. Araçtaki H.T. (22) ve Ö.U. (43) ile birlikte gözaltına alınan F.T., hastaneye götürüldü. F.T.'nin cinsel organında bulunan alüminyum folyoya sarılı 7.2 gram eroin, doktor kontrolünde çıkarıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.T. ve H.T. tutuklandı, Ö.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Uşak