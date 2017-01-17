Eroin Satıcısı Huzur Uygulamasında Yakalandı

ADANA'da 'huzur' uygulaması yapan polis, uyuşturucu satıcısı 6, terör örgütü üyesi 1 kişiyi yakaladı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün uzun zamandan beri yaptığı 'Huzur Uygulaması'nın yeni adresi, Gülbahçe mahallesinin Obalar caddesi oldu. Havadan helikopterin destek verdiği, Özel Harekat Timleri, TEM ve Asayiş ekiplerince yapılan uygulamaya 450 polis katıldı. Zırhlı araçlar ve Özel Tim'e bağlı keskin nişancıların çevre güvenliği aldığı huzur uygulamasında işyerleri, ve metruk binalara giren ekipler, didik didik arama yaptı.



Şüpheli şahıslar ve araçları durduran ekipler, zanlıların kimlik kontrolünü yapıp, GBT sorgulamasından geçirdi. Sorgulama sırasında, kimliği gizli tutulan bir kişinin bölücü terör örgütü üyeliğinden arandığı ortaya çıktı. Kaçmak isteyen genç, kelepçelenerek sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği uygulama sırasında 27 işyerini kontrol eden ekipler, 3 yasadışı oyun makinesi ele geçirdi. Ekiplerin kontrolleri sırasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonrasında ara sokakta yakalanan 6 torbacının üzerinden bir miktar eroin elde edildi. Kelepçelenerek gözaltına alınan zehir satıcıları, Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Huzur uygulamasında plakası olmayan 3 motosiklete el kondu. - Adana