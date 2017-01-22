Eroin Bağımlısı Adam Asansörde Yarı Çıplak Halde Bulundu

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir adam, bir apartmanın asansöründe yarı çıplak halde bulundu. Cabbar Serkan Evren, "Eroin yüzünden ailem bile dışladı, gidecek yerim yok, benim sevgiye, şefkate ihtiyacım var." diyerek yardım istedi.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında vatandaşlar, asansörün içinde yarı çıplak halde yatan biriyle karşılaştı. Vatandaşlar 155'i arayarak durumu polise bildirdi. Haber merkezi en yakın sivil polis ekiplerini olay yerine sevk etti. Polisler asansörde, testisinden damar yolundan şırınga ile eroin enjekte eden ve kendinden geçen adam ile karşılaştı.

HASTANEDEN YENİ ÇIKMIŞ

Olay yerine ambulans çağıran polis bir taraftan da şahsı kendisine getirip kıyafetini giydirmeye çalıştı. İsminin Cabbar Serkan Evren olduğu öğrenilen adam, pantolonunu giyip polisin yardımıyla merdivenlerden sendeleyerek aşağıya inmeye başladı. Bu sırada güçlükle yürüdüğü görülen adam olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Polis yaptığı incelemede Evren'in eroin bağımlısı olduğunu, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra bugün taburcu olduğunu belirledi.

"GENÇLİĞİMİZİ MAHVETTİLER"

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ancak hastaneye gitmek istemeyen Evren, kalacak yerinin olmadığını belirterek, "Nereye gitsem beni kovuyorlar. Şu an uyuşturucu almadım. Uyuşturucudan kurtulmak için aldığım ilaçlar beni böyle yaptı. Ben uyuşturucu bağımlısıydım daha yeni çıktım hastaneden. Kurtuldum Allah'ın izniyle, verdikleri ilacı kullanıyorum. Beni uyuşturucuya 8 yıl önce arkadaşlarım alıştırdı. Gençliğimizi mahvettiler. Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım." dedi.

"AİLEMİN YERİNİ BİLMİYORUM"

Uyuşturucu kullandığı için ailesinin kendine sahip çıkmadığını söyleyen Evren, şöyle devam etti: "3 yıldır ailemin yerini bilmiyorum. Bana deseler ki annenin evine götür gidemem, o kadar soyutlanmışım. Hastanede anneme yalvardım 'beni eve alın, dışarıda bırakmayın' diye 'benim de sevgiye, şefkate ihtiyacım var' dedim 'yok' dediler. Ailem dışlasa da Allah'ın izniyle bu uyuşturucuyu kendim için bırakacağım."

"EROİN OCAKLARI SÖNDÜRÜYOR"

Cabbar Serkan Evren, eroinin çok tehlikeli olduğunu, insanın hayatını bitirdiğini ifade ederek, "Benim yaşadıklarım kötü şeylerdi, defalarca cezaevine girdim o pisliği gördüm. Uyuşturucuya heves edenler hiç yaklaşmasınlar en son bulaşacakları şey eroin olsun. Hepsi kötü ama özellikle bu maddeyi hiç kimseye tavsiye etmem. Ben eroini 8 seneye yakın kullandım gerçekten ocakları söndürüyor." diye konuştu.







