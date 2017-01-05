Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı ve Anavatan Partisi eski il başkan yardımcısı Şahamettin Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.



Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı ve Anavatan partisi eski il başkan yardımcısı 83 yaşındaki Şahamettin Eroğlu, hayatını kaybetti. Eroğlu için Acılık Hz. Ali Caminde tören düzelendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve cenaze yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu'nun cenazesi dualarla Karaelmas aile mezarlığına defin edildi. - ZONGULDAK