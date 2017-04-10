Eroğlu: 'Kalan 7 Haftada İlk 6 Neden Olmasın'

- Eroğlu: "Kalan 7 haftada ilk 6 neden olmasın"



İZMİR - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Play-off şanslarının devam ettiğini ifade ederek, "Kalan 7 haftada ilk 6 neden olmasın" dedi.

TFF 1. Lig'in 27. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen haftaki Denizlispor galibiyetinin ardından bu hafta da deneyimli oyunculardan kurulu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiklerini söyledi. Ligin sonu geldikçe, müsabakaların zor geçmeye başladığını belirten Eroğlu, "Müsabakanın başından itibaren oyunun hakimi bizdik. Bu süreçte skoru 2-0'a taşıdık, daha da artabilirdi. İlk yarı bizim üstünlüğümüzle geçti. İkinci yarıda gol bulma düşüncesindeydik. Rakibimizin önde baskısı top kaybına sebep oldu, top kullanmada sıkıntı yaşadık ancak skoru korumayı bildik. Geniş alan bulduğumuz dönemlerde 1-2 gol daha atabilirdik. Hedefimiz kazanmaktı, kazandığımız için mutluyuz. Eşimin bugün doğum günü, galibiyeti kendisine hediye ediyorum" dedi.

Eroğlu, daha önce yakaladıkları seriyle Play-off'u 1 puanla kaçırdıklarını da hatırlatarak, "Kalan 7 haftada Play-off neden olmasın. Herkesin herkesi yendiği ligde, Play-off mücadelesini sonuna kadar bırakmayacağız. Oyuncularım da buna inanıyor, kalan maçların hepsini alacağız, finişi iyi yapmak istiyoruz. Altla ilişkimizi kopardık gibi, şimdi ilk 6'ya tutunmak istiyoruz. Boluspor'u yenersek buna 1 adım daha yaklaşacağız" şeklinde konuştu.