Eroğlu: 'El-Bab'ı da Geçeceğiz, Buraların Mutlaka Terör Örgütlerinden Temizlenmesi Şarttır'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Diyorlar ki 20 kilometreyi geçmeyin. El-Bab'ı da geçeceğiz çünkü Türkiye'nin güvenliği için buraların mutlaka terör örgütlerinden temizlenmesi şarttır" dedi.



Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Elazığ Teşkilatı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Bakan Eroğlu,1 Kasım seçimlerinde Elazığ'ın yüzde 68 oy ile kendine yakışanı yaptığını söyledi.



Eroğlu, 15 Temmuz'da Elazığlıların birlik, beraberlik, kardeşlik içinde darbeye bir darbe vurmak için meydanlara indiğini aktardı. Darbe girişimiyle Türkiye'nin önününün kesilmek istendiğini vurgulayan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda hayal edilemeyecek muazzam gelişmeler yaşandığını belirtti.



Darbe girişiminin Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya yönelik olduğuna işaret eden Eroğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bazı düşman devletler tarafından PKK, PYD, DEAŞ, DHPK-C ve o yetmiyormuş gibi 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütünün teşebbüsüyle bir darbe girişimi yaptılar." dedi.



İzmir'deki terör saldırısına da değinen Eroğlu, "Kahraman şehidimiz Fethi Sekin, İzmir'de büyük bir felaketi önledi, beylik tabancasıyla hainlere karşı göğsünü siper etti." diye konuştu.



"Devletimiz terörü bitirme konusunda kararlıdır"



Bakanlar Kurulu toplantılarında önceliklerinin terör olduğunu dile getiren Eroğlu, devletin terörü bitirme konusunda kararlı olduğunu aktardı.



Fırat Kalkanı Operasyonu'nu başarılı gördüğünü anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:



"Bazı ülkeler, 'Bunlar nasıl gider' diye bize şaşırdı. Diyorlar ki 20 kilometreyi geçmeyin. El-Bab'ı da geçeceğiz çünkü Türkiye'nin güvenliği için buraların mutlaka terör örgütlerinden temizlenmesi şarttır. Devletimiz ve hükümetimiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadele sürmesi konusunda kararlıdır çünkü şanlı bayrağımız ilelebet topraklarımızda dalgalanacak ve minarelerimizde ezanlar ilelebet okunacaktır."



"Asıl olan milletin kendisidir"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise ülkenin son zamanlarda çok önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde geçtiğini belirtti.



Türkiye'nin bu sıkıntılı günlerde daha güçlü bir devlet daha önemli bir yönetim oluşturma adına bir mesafe kaydedeceğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:



"Bu paket daha önce 21 madde olarak komisyona teklif edilmişti. Orada bazı değişiklerde yapıldı. Yedek milletvekilliliği düştü. Ayrıca doğuştan Türk vatandaşı olma diye bir madde vardı oda 'Türk vatandaşı olma' şeklinde değişti. Başka değişiklerle birlikte 21 maddelik paketimiz 18 madde halinde genel kurula inmiş oldu. Pazartesiden itibarende inşallah genel kurulumuz ile genel görüşmeler başlayacak."



Demokrat Parti döneminde "Yeter söz milletindir" diye bir kavramın olduğunu anımsatan Yılmaz, AK Parti döneminde bu kavramı bir adım daha ileri taşıyarak "Yeter karar milletindir" dediklerini ifade etti.



Yılmaz konuşmasını şöyle tamamladı:



"Sonuçta bizler milletvekili olarak milletin vekilleriyiz. Vekaleten bir karar veriyoruz. Asıl olan milletin kendisidir. Esas kararı vermesi gereken milletimizdir. Dolayısıyla inşallah bu paketimiz milletimizin huzuruna gelecek biz onun için gayret ediyoruz. Son sözü son kararı millet verecektir. Biz inanıyoruz ki o söz Türkiye'nin değişiminde dönüşümünde ve daha güçlü bir yönetime kavuşmasından yana olacak."



Toplantıya AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve partililer katıldı.