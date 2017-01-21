Ermişler ya da Günahkarlar" Sahnelendi

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Ermişler ya da Günahkarlar" adlı oyunu Malatyalı izleyicilerle buluşturdu.



Anthony Horowitz'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın çevirisini, Barış Erdenk'in yönetmenliğini yaptığı oyun, Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



Cemaletti·n Çekmece, Tamer Yılmaz ve Canan Erener Şen'in rol aldığı oyunun dekorunu Emre Satı, kostümlerini Medina Yavuz, ışık tasarımını Zeynel Işık, müziğini Orhan Enes Kuzu, hareket düzenini Sibel Erdenk, sahne amirliğini Feyyaz Yükselen üstlendi.



Oyun, bir cinayet romanı yazarının, Londra'da bir hastanede akıl hastası bir katilin iç dünyasını araştırmak isterken, kendi iç dünyasının karanlık taraflarıyla yüzleşmesini konu alıyor.



Oyuncu Şen, ilk kez İzmir'de sahneye taşıdıkları eseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Aydın ve Denizli'nin ardından Malatya'da seyirciyle buluşturduklarını söyledi.



Anadolu şehirlerinde oyuna yoğun ilgi gösterildiğini anlatan Şen, "Oyun çok beğeniliyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Oyun, Türk seyircisinin alışık olmadığı bir türde. Özellikle doğu ve batıda en çok gençleri etkileyen bir oyun." diye konuştu.