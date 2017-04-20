Ermişler ya da Günahkarlar

Mark Styler bir cinayet romanı yazarıdır.

Ermişler ya da Günahkarlar

Mark Styler bir cinayet romanı yazarıdır. ve yeni romanın kahramanı ile görüşmek için bir suçlu akıl hastanesi olan Suffolk'a gelir.




Ermişler ya da Günahkarlar, insanın iç dünyasının karanlık taraflarına yolculuk ederken, korku ve şiddetin yarattığı cazibenin nedenlerini sorguluyor.

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Merkez

Mekan : Haller Gençlik Merkezi

Mekan Adresi : Hoşnudiye Mh. Üniversite Cd. Gençlik Merkezi Sk No: 30

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ermişler ya da Günahkarlar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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