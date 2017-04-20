Mark Styler bir cinayet romanı yazarıdır. ve yeni romanın kahramanı ile görüşmek için bir suçlu akıl hastanesi olan Suffolk'a gelir.









Ermişler ya da Günahkarlar, insanın iç dünyasının karanlık taraflarına yolculuk ederken, korku ve şiddetin yarattığı cazibenin nedenlerini sorguluyor.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Merkez



Mekan : Haller Gençlik Merkezi



Mekan Adresi : Hoşnudiye Mh. Üniversite Cd. Gençlik Merkezi Sk No: 30



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ermişler ya da Günahkarlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır