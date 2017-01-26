Ermişler ya da Günahkarlar

Mark Styler bir cinayet romanı yazarıdır. ve yeni romanın kahramanı ile görüşmek için bir suçlu akıl hastanesi olan Suffolk'a gelir.



Amacına ulaşabilmesi için Suffolk'dan sorumlu ve sorunlu doktoru ve hemşiresini aşması gerekmektedir… Styler, akıl hastası bir katilin iç dünyasını araştırmak isterken kendi iç dünyasının karanlık taraflarının içine düşer… Neden böyle romanlar yazmaktadır? Neden böyle karakterler...? Suçlular-cinayetler-vahşet neden bizi içine çeker? Korku ve şiddetin içimizde uyandırdığı heyecanın sebebi ne? Yoksa katiller ve vahşice yaptıkları katliamlar üstünü örttüğümüz karanlık duygularımızın tatmini midir? Ölüm ve kanın verdiği haz; cinayeti işlemek mi? Seyretmek mi daha…



Yaş Sınırı: 13+