Ermiş'in Oğulları, yazarı Stephen Karam'ın deyişiyle "acı çekme üzerine bir komedi". Prömiyeri 2011'de, ABD'de yapıldı. Bir yıl sonra, drama dalında Pulitzer Ödülü finalistleri arasında yer aldı. Türkiye'de ilk kez oynanıyor.



Hikaye 2006-2007'de, ABD'de geçiyor. Yazar Halil Cibran'ın uzaktan akrabası olan Lübnan asıllı bir aile var. Aslında daha çok ailenin büyük oğlu Joseph'ın başından geçenleri takip ediyoruz. Joseph, fiziksel ve ruhsal birçok acıyla cebelleşiyor. Çevresindeki insanlar da öyle. Trafik kazası, kalp krizi, ölüm, ağrılar, kramplar, nefes darlığı, yürüme zorluğu, işitme engeli, klinik depresyon... her türlü dert var başlarında. Yine de oyun bir komedi.



Bu, Klark Kent Tiyatrosu'nun üçüncü oyunu. Daha önce Tom Stoppard'dan Merdivenden İnen Sanatçı ve David Lindsay-Abaire'den İyi İnsanlar'ı oynamıştık.





Tür: Yetişkin Oyunu





Süre: 115 dk





Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Çeviren: Orkun Yeşim, Sibel Ulusoy





Oyuncular: Anıl Çağlar Tel, Cem Bayurgil, Emre Erturan, Ergin Karataban, Jaki Baruh, Meral Harmancı, Sanem Gençalp, Zeynep Işık Yardımcı





Yazan: Stephen Karam





Yöneten: Orkun Yeşim





Işık: Aynur Salman Erturan



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Ermiş'in Oğulları - Klark Kent Tiyatrosu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır