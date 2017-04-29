Ermiş'in Oğulları - Klark Kent Tiyatrosu

Ermiş'in Oğulları, yazarı Stephen Karam'ın deyişiyle "acı çekme üzerine bir komedi". Prömiyeri 2011'de, ABD'de yapıldı.

Ermiş'in Oğulları - Klark Kent Tiyatrosu

Ermiş'in Oğulları, yazarı Stephen Karam'ın deyişiyle "acı çekme üzerine bir komedi". Prömiyeri 2011'de, ABD'de yapıldı. Bir yıl sonra, drama dalında Pulitzer Ödülü finalistleri arasında yer aldı. Türkiye'de ilk kez oynanıyor.

Hikaye 2006-2007'de, ABD'de geçiyor. Yazar Halil Cibran'ın uzaktan akrabası olan Lübnan asıllı bir aile var. Aslında daha çok ailenin büyük oğlu Joseph'ın başından geçenleri takip ediyoruz. Joseph, fiziksel ve ruhsal birçok acıyla cebelleşiyor. Çevresindeki insanlar da öyle. Trafik kazası, kalp krizi, ölüm, ağrılar, kramplar, nefes darlığı, yürüme zorluğu, işitme engeli, klinik depresyon... her türlü dert var başlarında. Yine de oyun bir komedi.

Bu, Klark Kent Tiyatrosu'nun üçüncü oyunu. Daha önce Tom Stoppard'dan Merdivenden İnen Sanatçı ve David Lindsay-Abaire'den İyi İnsanlar'ı oynamıştık.


Tür: Yetişkin Oyunu


Süre: 115 dk


Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Çeviren: Orkun Yeşim, Sibel Ulusoy


Oyuncular: Anıl Çağlar Tel, Cem Bayurgil, Emre Erturan, Ergin Karataban, Jaki Baruh, Meral Harmancı, Sanem Gençalp, Zeynep Işık Yardımcı


Yazan: Stephen Karam


Yöneten: Orkun Yeşim


Işık: Aynur Salman Erturan

Genel İzleyici


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Theatron

Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Ermiş'in Oğulları - Klark Kent Tiyatrosu

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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