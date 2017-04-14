Ermenistan'ın Devlet Borcu Bir Ay İçinde 35 Milyon Dolar Arttı
Ermenistan Maliye Bakanlığı, toplam devlet borcunun 2017 yılının Mart ayında bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,59’luk bir artışla (35 milyon dolar) 5 milyar 996 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Ermenistan Maliye Bakanlığı, toplam devlet borcunun 2017 yılının Mart ayında bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,59'luk bir artışla (35 milyon dolar) 5 milyar 996 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Resmi verilere göre, dış borç 7,9 milyon dolar artarak 4 milyar 309 milyon dolar, iç borç miktarı ise 20,4 milyon dolar artarak 1 milyar 166 milyon dolara yükseldi.
Mart ayı sonunda Ermenistan Merkez Bankasının borcu ise 517,9 milyon dolar olarak açıklandı. - ERİVAN