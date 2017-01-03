Ermenistan'da Görevli Rütbeli Rus Askeri, Ölü Bulundu!

Ermenistan'daki Rus askeri üssünde görevli bir binbaşı, Erivan'da otel odasında ölü bulundu.
BİNBAŞI EMELYANOV ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Rus RİA ajansının haberine göre, Viktor Emelyanov (45) isimli binbaşı, dün Erivan'da konakladığı otelde hayatını kaybetti.
RUS ASKERİ ÜSSÜNDE KOMUTAN YARDIMCISIYDI
Ermenistan'daki Rus askeri üssüne bağlı birliklerden birinde komutan yardımcısı görevinde bulunan Emelyanov'un cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi.
"KALP YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ" İDDİASI
Olayla ilgili soruşturma açılırken, Emelyanov'un kalp yetmezliğinden ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.