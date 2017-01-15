Ermeni Askerlerinden Ateş: 1 Azerbaycan Askeri Şehit Oldu

Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, temas hattında Fikret Beşirov isimli askerin Ermenistan askerlerinin açtığı ateşle şehit düştüğü bildirildi. Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken Savunma Bakanı Zakir Hasanov, şehide üçüncü derece "üstün askeri hizmet" madalyası verilmesi kararı aldı. - BAKÜ