Ermeni asıllı Türk vatandaşları sandık başında

Vakıflı Mahalle Muhtarı Berç Kartun, "İnşallah barış içinde hiçbir sıkıntı olmadan güzel bir seçim olur"



HATAY - Türkiye'nin tek Ermeni mahallesi olan Vakıflı'daki 102 Ermeni asıllı Türk vatandaşı hem Paskalya Bayramını kutladı hemde oylarını kullandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladılar.

Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun, 16 Nisan'ın aynı zamanda Hıristiyanların Paskalya Bayramı olduğunu belirterek, Anayasa Değişikliği Referandumu halk oylamasının aynı mahalledeki seçmenlerin genelinin sabah saatlerinde yapılan ayin sonrasında oylarını kullandıklarını söyledi. Kartun, "Köyde resmi olarak 102 seçmenimiz vardır. Ama tabi bu 102'nin içinde 18 seçmenimiz bir kısım öğrenci, bir kısım da İstanbul ve yurt dışında olduğundan dolayı toplam 80 yada 90 arasında bir oy kullanımı olacaktır. İnşallah huzurlu iyi bir seçim olur, memleketimize hayırlı olur. Gayet güzel geçiyor. Bugün 16 Nisan aynı zamanda bizim Hristiyanların paskalyasıydı. Sabahleyin erkenden oylarımızı kullandı bir kısım, bir kısım da bayramdan sonra, öğleden sonra son oylarını da kullandıktan sonra inşallah hayırlısı olacak memleketimize bu referandum diyelim. Huzur içinde geçmesini bekliyoruz. İnşallah barış içinde hiçbir sıkıntı olmadan güzel bir seçim olur. Hayırlısı olsun"dedi.