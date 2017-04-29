Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor Yorumu

Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan ve 0-0 biten maçı değerlendirdi.



Toroğlu'nun Aspor'da yaptığı açıklamalar şu şekilde :



"Geçen sene çok rahat gol pozisyonuna girip gol atıyordu Trabzonspor'a. Trabzonspor moral olarak çöküyordu. Trabzonspor ortada basıyor, ortada bastığı zaman topa vurduyor rakibine. O büyük avantaj. Tek taraflı iyi yapıyorlar. Geçen sene bunu yapmıyorlardı. Fakat bunun bir de hücum tarafını yapmak gerekiyor. Bu Ersun Yanal'ın karakteristik oyunu. Bir anda iki işi birden yapmak kolay değil. Şimdi Trabzonspor bisiklete biniyor. Fakat bisiklete binerken ciklet kullanmayı beceremiyor."