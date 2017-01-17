Erman Toroğlu'ndan Quaresma'ya Tepki

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazanan Beşiktaş zirve yarışını sürdürdü. Siyah beyazlılarda, Ricardo Quaresma ikinci yarıda oyundan alınınca teknik direktör Şenol Güneş'e tepki göstererek eldivenleri tecrübeli çalıştırıcının önüne fırlattı.



Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise, Portekizli oyuncuyu eleştirdi ve "Kafasında birkaç tahta eksik" dedi.



Erman Toroğlu'nun Fotomaç Gazetesi köşe yazısı



Quaresma'yı ihmal etmemek lazım. Quaresma iyi bir futbolcu, iyi bir kumaş. Ama beyninde birkaç tahta eksik! Biz Türkçe kullanırız bu tahta eksikliğini… Yani 'biraz delilik vardır' deriz, tabiri caizse, espri yaparak, takılarak. Yahu kardeşim bayram değil, seyran değil. Sen rakibine gidip tabanı basıyorsun. Sarı kart kesin, kırmızı bile verse kimse bir şey diyemez.



Yani kart sarı buçuk! ve bundan sonra Quaresma'yı sahada tutmak delilik. Şenol Güneş, 15 dakika daha ona bu şansı verdi. Sonra çok doğru olarak onu oyundan aldı.



Dedim ya birkaç tahtası eksik olan Quaresma, bu sefer eldivenleri çıkarıp Şenol Güneş'in önüne attı. İnanılır gibi değil. Şenol Güneş yüzde yüz hatalı bile olsa bir futbolcunun bunu yapmaya hakkı yok. Ama burası Türkiye! Burası böyle futbolcuların babalarının çiftliği… Ye Mehmet ye! Gazeteciler de bunların arkasında, televizyoncular da bunların arkasında. Pohpohlayıp pohpolayıp bunları bu hale getiriyorlar..