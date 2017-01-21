Erman Toroğlu'ndan Karabükspor - Galatasaray Maçının Hakemi Cüneyt Çakır'a Ağır Sözler

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Karabükspor - Galatasaray maçında hakem Cüneyt Çakır'ın ilk yarıda verdiği kararlar büyük tepkilere yol açarken, Erman Toroğlu devre arasında A Spor'da Cüneyt Çakır'ın performansını yorumladı.



"YASİN'İN GOLÜ SONRA ANLATACAĞIM"



"Hakemken benzerini yaşadım. Tanu ile yaşamıştım. Maçtan sonra anlatacağım. Teknik olarak da anlatacağım. O pozisyonu sonraya bırakalım ve ben biliyorum. Görüntü ile anlatmamız daha iyi olur. Çok değişik yorumlar olacaktır."



"ÇİZGİ HAKEM GÖRÜRDÜ AMA ONLAR DA İŞE YARAMIYORDU"



"Yalnız şunu söyleyeyim, o pozisyonda hakem Yasin'e sorduktan sonra Yasin de hayır dedi ve Cüneyt Çakır ona güvendi. Topu Yasin'e attı. Sorabilir mi? Sorar. Hakem için çok zor pozisyon. Yardımcı hakem görebilir mi? Onun da çok zor. Bunu kim görürdü? Çizgi hakem görürdü ama bizde çizgi hakemler, hakemlikten başka her şeyi yaptığı için kaldırıldı.



"CÜNEYT ÇAKIR MAHALLE MAÇI GİBİ YÖNETTİ"



"O olaydan sonra Cüneyt Çakır tam bir mahalle maçı idare eden hakem kafasına girdi. İlk pozisyonu unutamadı. Onu unutmazsan, kafanda vız vız geçer. Gezi de. Bir penaltı. Dağlara, taşlara penaltı değil. Karabüksporlu futbolcular akıllı. Cüneyt'i ezdiler ve Cüneyt de zırt diye çaldı. Bu tarz beyindeki hakemlerle bir yere gidemeyiz. Cin olmadan şeytan çarpmaya çalışıyor. Federasyon sermayesiyle Avrupa'da gidiyor bu tarz hakemler."



"GALATASARAY BİR HALT OYNAMADI"



"Galatasaray ilk yarıda çok fazla top oynamadı. Karabükspor daha bir takım görüntüsü verdi. Bir halt oynamıyor Galatasaray. Yasin patlama yaparsa olacak. Bruma topu alıp giderse olacak. Podolski vurursa olacak. Diğer taraf daha bir takım. Karabükspor'da palamut gibi 3 tane oyuncu yok üstelik."