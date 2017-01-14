Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylı Yıldıza: 'Kötü Örnek'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray ilk yarıda golsüz berabere kalırken, Erman Toroğlu A Spor'da sarı kırmızılı takımın futbolunu sert bir dille eleştirdi.



"SEFİLLERİ OYNUYOR"



"Galatasaray sefilleri oynuyor. Taraftarlar hiç ümitlenmesin. Atak yok, akın yok. Diyeceksin ki Bruma yok. Yasin yok. Yasin var aslında. Şamaroğlanı yaptılar. Atıyorlar, gel diyorlar. Dövüyorlar, otur diyorlar. Sonra tekrar sınıfa gir diyorlar, tekrar sınıftan kovuyorlar. Aferin çocuk da geliyor yani."



"SELÇUK İNAN KÖTÜ ÖRNEK"



"Selçuk İnan'ı gördün mü? Yürüyecek hali var mı? Yok. Bir de kötü örnek. Aldığı para yüksek. Yarın öbürgün takımın genç yıldızı Bruma çıkacak. Bana bunu veriyorsun, diğerine bunu. Zam isteyecek. Dolayısıyla gittikçe yükselen paralar veriyorlar. Haliyle gittikçe düşen paralar vermeleri lazım. Sonra futbolcuyu satacak yer bulamıyorsun.