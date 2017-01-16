Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı İki Yıldıza Olay Sözler

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrılarak zirve takibinii sürdürdü. Galatasaray ve Başakşehir'in kazandığı haftada önemli bir galibiyet alan siyah beyazlı futbolcuların performansıyla alakalı maç sonu Erman Toroğlu konuştu.



Karşılaşma sonrası A Spor'da konuşan Erman Toroğlu, oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren Şenol Güneş'e Quaresma ile 82. dakikada müsait pozisyonda taca şut çeken Cenk Tosun'u ise ağır bir dille eleştirdi.



"TERBİYESİZ ADAM!"



"Adam sana kırmızıyı vermedi bir balta hakem. Geçtiğimiz maçlarda. Şenol sana kıyak yapıyor. Sen terbiyesiz adam. Eldiveni çıkarıyorsun, atıyorsun. Bunları bu hale kim getiriyor. Yalayın siz hala bu adamı! Ben böyle bir terbiyesizlik görmedim."



"DEMEK Kİ BEŞİKTAŞ'IN TOPÇUSU DEĞİLSİN"



"Cenk Tosun diye bir topçu var. Dakika 82! Önüne bir şans topu gelmiş. Topa basıp süreceğine ve yandan adam da geliyor, vuruyorsun! Dağlara taşlara da değil, taca vuruyorsun. Ondan sonra 90+'da bana gol atıyorsun. Hadi ya! ya 1-1 bitseydi? Demek ki sen hala Beşiktaş'ın topçusu değilsin.



TÜMER METİN'DEN QUARESMA YORUMU



Lig TV yorumcusu Tümer Metin ise Quaresma'nın Osmanlıspor maçında oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki hakkında, "Bildiğimiz Quaresma. Bu yeni bir şey değil. Ben Quaresma'yım diyor. Ancak bunu da sahalarda çok sık görüyoruz yani. Quaresma'ya özgü bir şey değil. Doğru mu? Tabi ki değil ama Quaresma böyle bir oyuncu. Ben şaşırmadım." ifadelerini kullandı.