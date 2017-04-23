Erman Toroğlu: Emre Baş Artist, Muhabire Saldıranlar Ahlaksız ve Terbiyesizdir

Başakşehirli futbolcular Rizespor'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından A Spor muhabiri ve kameramanına saldırmış ve bu görüntüler büyük tepki çekmişti. Kanalın yorumcusu Erman Toroğlu da canlı yayına bağlanarak Başakşehirli futbolculara ateş püskürdü.

Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"AHLAKSIZ VE TERBİYESİZLİK"

"Muhabire saldıranlara federasyon ceza vermeli. Yazıklar olsun Volkan Babacan'a. Ona yazdıklarımı geri alıyorum. Emre Belözoğlu zaten baş artist. O her zaman var böyle olaylarda. Ben Başakşehir'in en büyük taraftarıydım, bu akşam istifa ettim. Beşiktaş medya yöneticisini (Rıdvan Akar) kovduğunda ayakta alkışladım. Bu işleri sulandırmayacaksınız, uzatmayacaksınız. Ahlaksızlığa sahip çıkmayacaksınız. Muhabire saldıranlar ahlaksız ve terbiyesizdir. Mehmet Topal'ı övdüm, beni haksız çıkardı. Volkan Babacan'ı övdüm, o da beni götürdü. Bu nasıl iş?"