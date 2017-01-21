Erman Toroğlu: 'Galatasaraylı Futbolcular Matmazel Gibi.'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Karabükspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından hakem Cüneyt Çakır dışında sarı kırmızılıların Hollandalı teknik direktörü Riekerink'e de ağır eleştiriler geldi. Erman Toroğlu'dan Riekerink'e sert eleştiriler



Karşılaşma sonrası Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır dışında Galatasaray'da teknik direktör Riekerink'i yerden yere vururken oldukça çarpıcı yorumlarda bulundu.



"FUTBOLCULAR MATMAZEL GİBİ."1



"Galatasaray'ın 3 orta sahasına bakın. Selçuk İnan, Josue, de Jong. Bu 3'ünden biri kesin fazla. İkisi de olmasa olur. Takımda ayrıca çok fazla kaçak oynayan futbolcu var. Birçoğu da matmazel gibi. İkili mücadeleye girmeye tenezzül etmiyorlar. Matmazel gibi oynuyorlar."



"TAKSİYLE HEMEN EVİNE YOLLARIM"



"Eğer bunu demişse İstanbul'a gelmeden Riko ya sana buradan araba verelim, bin evine git. Galatasaraylı yönetici olsam beni teknik direktörüm şu cümleyi söylüyorsa onu taksiyle yollarım. Özel araba bile vermem. Taksiyle yollarım evine."



"YASİN TEK BAŞINA DAHA İYİ ÇALIŞMIŞ"



"Karabükspor teknik direktörüne biri sorsa, Galatasaray'da kim oynamasın diye... Karabük hocası der ki, Yasin oynamasın. İyi güzel de, peki Galatasaray teknik direktörü Riko bunu niye çıkarıyor? Şunu diyebilir. Yasin fizik olarak hazır değildi. Ben diyeyim mi? Yasin, Galatasaray takımından iyi çalışmış tek başına. Keşke bütün Galatasaray takımı da Yasin'le çalışsaydı."



"GALATASARAY'DAN BİR HALT OLMAZ"



"Galatasaray böyle giderse bu takımdan seneye de bir halt olmaz. Kadro yapılanması çok kötü. Teknik Direktör ayrı kötü. Birçok yanlışlar yapılıyor. İlk yarıda hiçbir şey oynamadı takım. Düşünün bir de Karabükspor'un palamut gibi 3 tane adamı yoktu. Onlar olsaydı farklı olurdu. Hep diyorum, Yasin ve Bruma bir şeyler yaparsa Galatasaray kazanıyor. Ancak Yasin'i de gidip Riekerink çıkarıyor. Eğer böyle giderse Galatasaray'dan seneye de bir halt olmaz."